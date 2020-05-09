Маркес назвал игрока, благодаря которому возродилась "Барселона"

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Маркес назвал игрока, благодаря которому возродилась "Барселона"

Бывший защитник "Барселоны" Рафаэль Маркес отметил вклад бразильского полузащитника Роналдиньо в успехи "сине-гранатовых".

"Когда я пришёл в "Барсу", клубу в борьбе за трофеи всегда чего-то не хватало. Мне посчастливилось участвовать в возрождении клуба, которое произошло благодаря Роналдиньо. С новым составом, включавшим также Хави, Пуйоля, Вальдеса, всё начало меняться. Мы стали побеждать", - приводит слова мексиканца Yahoo!

Напомним, что Маркес и Роналдиньо стали игроками "Барселоны" в 2003 году и выступали вместе до 2008 года, пока бразилец не покинул "Камп Ноу".

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