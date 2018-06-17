Маркес повторил достижение Маттеуса и соотечественника Карбахаля

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес вошел в историю Чемпионатов Мира.

Так, 39-летний бек "ацтеков", после того, как вышел сегодня на поле в игре против национальной команды Германии, стал третьим футболистом, который сыграл на пяти мундиалях. До него это достижение покорилось тольцо немцу Лотару Маттеусу и другому мексиканцу Антонио Карбахалю.

Напомним, сборная Мексики минимально обыграла Германию. | soccernews.ru