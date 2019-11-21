Маркевич предположил, что расистский скандал на матче "Шахтёр" - "Динамо" был спецоперацией по дискредитации Украины

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич высказался о расистском скандале на матча чемпионата страны между "Шахтёром" и киевским "Динамо".

Напомним, что в середине второго тайма болельщики столичной команды стали оскорблять Тайсона, который в ответ показал им средний палец. Арбитр приостановил матч на несколько минут, а после возобновления игры показал бразильцу красную карточку.

"Такого скандала в нашем государстве никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.

Нужно вылавливать подонков, которые так ведут себя на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем личности, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей. Такой метод успешно использовала Англия", - сказал Маркевич.

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