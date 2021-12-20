Маркиньос близок к продлению контракта с ПСЖ: подробности

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Маркиньос близок к продлению контракта с ПСЖ: подробности

Фото инстаграм Маркиньоса

ПСЖ ведёт переговоры с центральным защитником Маркиньосом о заключении нового соглашения.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к договорённости о продлении контракта до 2026 года.

Действующий договор 27-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го.

Маркиньос выступает за ПСЖ с июля 2013 года, сыграл 342 матча, забил 34 гола и сделал 9 ассистов. 

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