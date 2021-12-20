Маркиньос близок к продлению контракта с ПСЖ: подробности
Фото инстаграм Маркиньоса
ПСЖ ведёт переговоры с центральным защитником Маркиньосом о заключении нового соглашения.
По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к договорённости о продлении контракта до 2026 года.
Действующий договор 27-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го.
Маркиньос выступает за ПСЖ с июля 2013 года, сыграл 342 матча, забил 34 гола и сделал 9 ассистов.
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|Ницца
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|Страсбур
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|Анжер
|28
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|12
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|Нант
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|28
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|28
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|28
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