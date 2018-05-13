Маркиньос: "Чувствую, что Неймар останется в ПСЖ"

Защитник ПСЖ Маркиньос высказался по будущему своего партнера по клубу Неймара, слухи которого активно связывают с мадридским "Реалом".

" Да, я чувствую, что он останется. Вы слышали, что сказал наш президент, и я верю, что он останется. Обсуждали ли мы его возможный отъезд? Нет, совсем нет. Мы никогда не говорили об этом с ним. Возможно, были некоторые непростые разговоры о его адаптации, но мы не разговаривали о его уходе ", - цитирует 23-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Робиньо высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru