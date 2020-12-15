Маркиньос дал оценку возможному трансферу Месси в ПСЖ

Защитник "Пари Сент-Жермен" Маркиньос высказался о возможном трансфере форварда "Барселоны" Лионеля Месси.



Сегодня в СМИ просочилась информация, что сотрудников клубных магазинов ПСЖ попросили подготовиться к большому наплыву посетителей в случае перехода аргентинца.

"Посмотрим, что будет. Могу сказать, что Лионель невероятный игрок! Мы встречались в разных турнирах как в сборной, так и на клубном уровне. Всем известно на что способен этот игрок. Мы ждем развития ситуации" — цитирует Goal Маркиньоса.