Маркиньос: "Должны провести идеальный матч"

Защитник французского ПСЖ Маркиньос поделился ожиданиями от второго матча своей команды в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

" Мы верим в камбэк. Они выиграли дома. Мы тоже можем сделать это при поддержке наших болельщиков. У нас есть потенциал для этого. Мы должны провести идеальный матч: быть решительными в атаке и сосредоточенными. Нам необходимо будет забить два или три гола, которые могут изменить ситуацию ", - цитирует 23-летнего бека парижан FootMercato.

Напомним, Маркиньос раскритиковал работу арбитра в первом матче "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru