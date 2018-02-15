Маркиньос: "Должны провести идеальный матч"

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Маркиньос: "Должны провести идеальный матч"Защитник французского ПСЖ Маркиньос поделился ожиданиями от второго матча своей команды в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Мы верим в камбэк. Они выиграли дома. Мы тоже можем сделать это при поддержке наших болельщиков. У нас есть потенциал для этого. Мы должны провести идеальный матч: быть решительными в атаке и сосредоточенными. Нам необходимо будет забить два или три гола, которые могут изменить ситуацию", - цитирует 23-летнего бека парижан FootMercato.

Напомним, Маркиньос раскритиковал работу арбитра в первом матче "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Идиоты, вы уже судей обвиняете в своих же ошибках, а где ваши звезды были, когда Реал вас громил? И в Париже- получите тоже самое. Вперед, Реал!!!

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