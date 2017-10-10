Маркиньос: "Конфликт Неймара и Кавани был выгоден Эмери"

Защитник французского ПСЖ Маркиньос высказался о конфликте его партнеров по команде Неймара и Эдинсона Кавани.

" Это был обычный конфликт, я даже подумал, что появившаяся проблема выгодна для тренера, потому что у него появилось два игрока, которые готовы брать на себя ответственность. Все было решено наилучшим образом ", - цитирует 23-летнего бека le10sport.

Напомним, Кавани высказался о конфликте с Неймаром.