Маркиньос: "Меня Неймар не предупреждал о своем переходе"

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Маркиньос: "Меня Неймар не предупреждал о своем переходе"Защитник французского ПСЖ Маркиньос высказался о ситуации с возможным переходом в его команду форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

"Я не знаю, предупреждал ли он о своем переезде бразильцев из ПСЖ. Во всяком случае меня он не предупредил. Но я допускаю, что руководство моего клуба ведет переговоры об этом. Я не знаю... Если он придет, это будет исключительный игрок для команды", - цитирует 23-летнего бека football.fr.

Напомним, ситуацию с Неймаром прокомментировал Тиаго Силва. | soccernews.ru

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