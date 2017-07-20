Маркиньос: "Меня Неймар не предупреждал о своем переходе"

Защитник французского ПСЖ Маркиньос высказался о ситуации с возможным переходом в его команду форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

" Я не знаю, предупреждал ли он о своем переезде бразильцев из ПСЖ. Во всяком случае меня он не предупредил. Но я допускаю, что руководство моего клуба ведет переговоры об этом. Я не знаю... Если он придет, это будет исключительный игрок для команды ", - цитирует 23-летнего бека football.fr.

Напомним, ситуацию с Неймаром прокомментировал Тиаго Силва. | soccernews.ru