Маркиньос: "Меня разочаровали слова Месси. Нужно уметь проигрывать"



Защитник сборной Бразилии Маркиньос раскритиковал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который ранее подверг критике руководство КОНМЕБОЛ, обвинив его в коррупции.

Меня разочаровали слова Месси. Его игрой восхищаются все игроки. Но я никогда не слышал от него слов о коррупции, когда судьи ошибались в пользу "Барселоны" или сборной Аргентины. Ему нужно уметь проигрывать", - приводит слова Маркиньоса ESPN.

Напомним, что Аргентина проиграла Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки. После матча Месси заявил, что арбитр допускали умышленные ошибки в пользу бразильцев.

Не пропустите: Силва: "Почему Месси не говорил о коррупции, когда Айтекин судил матч "Барселона" - ПСЖ?. | http://soccernews.ru