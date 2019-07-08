Маркиньос: "Меня разочаровали слова Месси. Нужно уметь проигрывать"
Защитник сборной Бразилии Маркиньос раскритиковал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который ранее подверг критике руководство КОНМЕБОЛ, обвинив его в коррупции.
Меня разочаровали слова Месси. Его игрой восхищаются все игроки. Но я никогда не слышал от него слов о коррупции, когда судьи ошибались в пользу "Барселоны" или сборной Аргентины. Ему нужно уметь проигрывать", - приводит слова Маркиньоса ESPN.
Напомним, что Аргентина проиграла Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки. После матча Месси заявил, что арбитр допускали умышленные ошибки в пользу бразильцев.
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