Маркиньос: "Меня разочаровали слова Месси. Нужно уметь проигрывать"

1 Теги бразилияаргентиналионель мессимаркиньос

Маркиньос: "Меня разочаровали слова Месси. Нужно уметь проигрывать"
Защитник сборной Бразилии Маркиньос раскритиковал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который ранее подверг критике руководство КОНМЕБОЛ, обвинив его в коррупции.

Меня разочаровали слова Месси. Его игрой восхищаются все игроки. Но я никогда не слышал от него слов о коррупции, когда судьи ошибались в пользу "Барселоны" или сборной Аргентины. Ему нужно уметь проигрывать", - приводит слова Маркиньоса ESPN.

Напомним, что Аргентина проиграла Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки. После матча Месси заявил, что арбитр допускали умышленные ошибки в пользу бразильцев.

Не пропустите: Силва: "Почему Месси не говорил о коррупции, когда Айтекин судил матч "Барселона" - ПСЖ?. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тряпка не умеет достойно и выигрывать, и проигрывать!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева

В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов