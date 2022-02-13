Маркиньос назвал Мбаппе одним из лучших игроков в истории ПСЖ

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Маркиньос назвал Мбаппе одним из лучших игроков в истории ПСЖ

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос поделился мнением о форварде парижан Килиане Мбаппе.

"Может ли Мбаппе стать лучшим в истории клуба? Да. Он уже один из лучших. Надеюсь, что... Его контракт истекает, это решающий для него момент.

Конечно, я говорю ему, что хочу, чтобы он остался. Это важно, мы видим, как он играет в каждом матче. Не знаю его решения. Мы хотим достичь наших целей на сезон, а затем посмотрим, что будет дальше", - сказал бразилец.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.

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