Маркиньос не соглашался на трансфер в "Ювентус"

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Маркиньос не соглашался на трансфер в "Ювентус"

Луан Корреа, брат защитника ПСЖ Маркиньоса, опроверг информацию о согласии футболиста перейти в туринский "Ювентус".

"Маркиньос никогда не давал своего согласия на переход в другой клуб", - написал Корреа в инстаграме.

25-летний Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграл 245 матчей, забил 19 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт бразильского центрбека с "красно-синими" рассчитан до июня 2022 года.

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