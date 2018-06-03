Маркиньос: "Неймар не должен брать инициативу на себя"

Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказался о процессе восстановления своего партнера по команде Неймара.

" Неймар продолжает восстанавливаться. Мы тренировались вместе, и я видел его довольно спокойным и позитивным. Он не должен брать на себя инициативу, он не одинок, мы - команда, единый коллектив. Он не должен чувствовать себя обязанным решать исход матчей. Мы все еще надеемся, что он окажется на вершине, а мы сможем добиться победы на Чемпионате Мира ", - цитирует 24-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Неймар вернулся на поле и сразу же забил. | soccernews.ru