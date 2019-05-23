Маркиньос принял предложение "Ювентуса"
Туринский "Ювентус" хочет купить защитника ПСЖ Маркиньоса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, "старая синьора" уже получила согласие самого футболиста на трансфер.
Теперь итальянскому клубу предстоит договориться с парижанами о сумме компенсации за 25-летнего бразильца.
ПСЖ относит Маркиньоса к неприкасаемым игрокам, однако если сам центрбек изъявит желание сменить команду, то позиция "красно-синих" может измениться.
В любом случае французский гранд не отпустит одного из своих лидеров дешевле, чем за 60 миллионов евро.
Также есть вариант, что в сделку будет включён полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16