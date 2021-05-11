Маркиньос прокомментировал ничью с "Ренном"
Фото: инстаграм Маркиньоса/Автор неизвестен
Капитан "ПСЖ" Маркиньос прокомментировал ничью с "Ренном" (1:1), из-за которой парижане отстают от лидирующего "Лилля" на 3 очка за два тура до конца сезона Лиги 1.
"Разумеется, это удар по моральному духу. Мы будем верить до конца, но нам в "ПСЖ" нужно играть лучше. Мы знаем, что это сложно, что "Лилль" выигрывает в каждом матче, но нам нужно верить, что мы выиграем оставшиеся матчи и сможем взять титул.
У нас были моменты, но мы не забили. Таков футбол, он в деталях. Если ты не можешь решить ситуацию... Мы каждый раз повторяем это, но это правда. У нас были моменты, но мы не забили. А они отличились после углового.
Это футбол, но мы понимаем, что нам нужно играть лучше, когда смотрим на результаты по сезону. Мы проиграли матчи, где не должны были проигрывать. Мы потеряли слишком много очков дома, и это нам вредит в конце.
Нам нужно будет поговорить на неделе. Неприемлемо так терять очки, если ты играешь за "ПСЖ". Один, два, три раза... Это происходит слишком часто. Это не лучший наш сезон. Мы недостаточно хороши, мы должны играть лучше. И перед следующим сезоном нам нужно поговорить", – сказал Маркиньос.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13