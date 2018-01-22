Маркиньос прокомментировал слухи об интересе "Реала" к Неймару

Защитник ПСЖ Маркиньос обвинил испанские СМИ в раздувании слухов о возможном трансфере Неймара в "Реал".

"Испанские СМИ хотят немного нас побеспокоить. Все мы видим великолепную игру Неймара, а СМИ хотят затуманить ему разум. Они просто играют с нами. Неймар только недавно приехал в Париж. Все видят, что ему здесь хорошо, он счастлив. Здесь его друзья и всё что нужно для достижения целей" - приводит слова Маркиньоса FourFourTwo.

Напомним, что ПСЖ и "Реал" разыграют между собой путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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