Маркиньос прокомментировал возможное проведение матча ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" без фанатов из-за коронавируса
Защитник ПСЖ Маркиньос высказался об информации о том, что матч Лиги Чемпионов ПСЖ - "Боруссия" может пройти без болельщиков из-за коронавируса.
Первая встреча команд закончилась в пользу немецкого клуба (2:1).
"Если не будет болельщиков, то лучше перенести игру, ведь их фанаты были на первом матче.
Если решат проводить за закрытыми дверями, то мы попросим отменить игру - в знак солидарности со своими болельщиками", - передает слова Маркиньоса RMC.
Матч ПСЖ - "Боруссия" состоится 11 марта в Париже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|27
|55
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|26
|43
|5
|Монпелье
|27
|40
|6
|Монако
|27
|40
|7
|Реймс
|27
|38
|8
|Страсбур
|27
|38
|9
|Лион
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|26
|37
|12
|Анжер
|27
|36
|13
|Бордо
|26
|35
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|26
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
|13