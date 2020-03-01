Маркиньос прокомментировал возможное проведение матча ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" без фанатов из-за коронавируса

Защитник ПСЖ Маркиньос высказался об информации о том, что матч Лиги Чемпионов ПСЖ - "Боруссия" может пройти без болельщиков из-за коронавируса.

Первая встреча команд закончилась в пользу немецкого клуба (2:1).

"Если не будет болельщиков, то лучше перенести игру, ведь их фанаты были на первом матче.

Если решат проводить за закрытыми дверями, то мы попросим отменить игру - в знак солидарности со своими болельщиками", - передает слова Маркиньоса RMC.

Матч ПСЖ - "Боруссия" состоится 11 марта в Париже.

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