Маркиньос пропустит матч с "Баварией"

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Центральный защитник ПСЖ Маркиньос не поможет своей команде в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

По информации Le Parisien, 26-летний футболист не успеет восстановиться после травмы приводящей мышцы.

Сегодня бразилец не тренировался с другими игроками, поэтому его участие в ближайшей встрече практически исключено.

ПСЖ примет "Баварию" во вторник, 13 апреля, в 22:00 по московскому времени. В первом матче парижане победили со счётом 3:2.

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