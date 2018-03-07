Маркиньос: "Прошу Неймара остаться в ПСЖ"

Защитник французского ПСЖ Маркиньос попросил форварда своей команды Неймара не уходить из клуба.

"Я прошу Неймара остаться. Я прошу его остаться. Настало время, чтобы мы выросли как команда, чтобы мы могли держать под контролем ход матчей с такими соперниками. Для нас Неймар - важный игрок. Важно, чтобы он был уверен в нашем проекте и в игроках нашей команды. Теперь нам нужно пережить это разочарование и оправиться от него, как в прошлом сезоне, когда мы проиграли "Барселоне", - приводит слова 23-летнего бека парижан sport.es.

Напомним, ранее сообщалось, что Маркиньос заинтересован в переходе в "Реал". | soccernews.ru