Маркиньос рассказал об адаптации Месси в ПСЖ

Фото инстаграм Маркиньоса

Центральный защитник ПСЖ Маркиньос поделился мнением о том, как проходит адаптация в команде форварда Лионеля Месси.

"В его жизни многое изменилось. Но сейчас уже виден прогресс Лео. Я очень хорошо это чувствую. Месси счастлив, он хорош на тренировках, а в матчах ему всё комфортнее. Его взаимопонимание с партнёрами улучшается.

Также он привыкает к нашему стилю игры. Мы стараемся создать для Месси лучшие условия, чтобы он смог проводить ещё больше матчей на мировом уровне", - приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

34-летний Месси перешёл в ПСЖ в августе прошлого года, сыграл 23 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Месси недоволен критикой со стороны французских СМИ. | http://soccernews.ru