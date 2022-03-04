Маркиньос рассказал об адаптации Месси в ПСЖ

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Маркиньос рассказал об адаптации Месси в ПСЖ

Фото инстаграм Маркиньоса

Центральный защитник ПСЖ Маркиньос поделился мнением о том, как проходит адаптация в команде форварда Лионеля Месси.

"В его жизни многое изменилось. Но сейчас уже виден прогресс Лео. Я очень хорошо это чувствую. Месси счастлив, он хорош на тренировках, а в матчах ему всё комфортнее. Его взаимопонимание с партнёрами улучшается. 

Также он привыкает к нашему стилю игры. Мы стараемся создать для Месси лучшие условия, чтобы он смог проводить ещё больше матчей на мировом уровне", - приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

34-летний Месси перешёл в ПСЖ в августе прошлого года, сыграл 23 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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