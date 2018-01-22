Маркиньос: "Реал" пытается дестабилизировать ПСЖ"

Защитник французского ПСЖ Маркиньос прокомментировал слухи, которые связывают его партнера по команде Неймара с мадридским "Реалом".

" Реал" пытается дестабилизировать ситуацию. В этих слухах нет ничего истинного. Единственная правда состоит в том, что Неймар чувствует себя хорошо, он - счастлив, и у него есть все, что ему нужно в Париже ", - цитирует 23-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Миятович сделал выбор между Азаром и Неймаром. | soccernews.ru