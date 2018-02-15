Маркиньос: "Судья допустил много ошибок в пользу "Реала"
Защитник ПСЖ Маркиньос высказался о работе судейской бригады в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
"Предлагаю вам проанализировать работу арбитров. Думаю, они слишком строго к нам относились и допустили много ошибок в пользу "Реала", наказав нас большим количеством жёлтых карточек. Думаю, в целом мы провели неплохой матч. Конечно, есть расстройство из-за последних десяти минут, когда мы пропустили два гола. Но мы знали, что будет сложно играть здесь против такой опытной команды" - приводит слова Маркиньоса L’Equipe.
Напомним, что "Реал" обыграл ПСЖ со счётом 3:1. Ответный матч состоится 6 марта на "Парк де Пренс".
Не пропустите: Президент ПСЖ недоволен судейством в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
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