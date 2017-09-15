Маркиньос: "У Неймара с Мбаппе - невероятное взаимопонимание"

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Маркиньос: "У Неймара с Мбаппе - невероятное взаимопонимание"Защитник французского ПСЖ Маркиньос высказался о взаимодействии на футбольном поле двух новоиспеченных игроков парижан - Неймара и Килиана Мбаппе.

"Видеть взаимодействие на поле Неймара и Мбаппе - это невероятно. Кажется, они знали друг друга годами. Но им нужно продолжать работать. Но я уверен и знаю, что они найдут идеальное взаимопонимание на поле", - цитирует 23-летнего бека goal.com.

Напомним, ПСЖ намерен расстаться с Ди Марией, Дракслером и еще тремя игроками. | soccernews.ru

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