Маркиньос высказался о чемпионате Франции
Защитник ПСЖ Маркиньос поделился мнением об уровне французской Лиги 1.
"Я восхищаюсь этим турниром. На примере нынешнего чемпионата мы видим, что здесь много талантливых игроков, которые раскрываются. Также хватает футболистов топ-уровня. Это не ПСЖ плох, а другие команды находятся на высоком уровне. Становится только лучше", - приводит слова бразильца Le Parisien.
26-летний Маркиньос выступает за ПСЖ с июля 2013 года и за это время он выиграл 22 трофея с командой.
В текущем розыгрыше Лиги 1 парижане пока идут на втором месте, отставая от лидера на 2 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13