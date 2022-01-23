Маркиньос высказался о Месси в ПСЖ

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Маркиньос высказался о Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос высказался об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.

"Если такие игроки решили приехать сюда, то это не для того, чтобы провести здесь отпуск.

Он видит потенциал того, что «ПСЖ» может принести ему больше трофеев!" – сказал Маркиньос.

Напомним, что прошлым летом Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, подписав с парижанами контракт на два сезона. 

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 аргентинец сыграл в 11 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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