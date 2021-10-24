Маркиньос высказался о трио Месси-Неймар-Мбаппе

1 Теги псжмаркиньоскилиан мбаппенеймарлионель месси

Маркиньос высказался о трио Месси-Неймар-МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос высказался о тройке форвард парижан Месси-Неймар-Мбаппе.

"Ней – волшебник, чемпион по импровизации и креативности. Месси – монстр, его эффективность зашкаливает, он словно из другого измерения.

А Килиан – метеор, парень, о котором мы с самого начала знали, что он отличается от остальных, и он продолжает это доказывать. Эти ребята великолепны!", – сказал Маркиньос для Le Parisien.

Также не пропустите: Моуринью высказался о бывшем владельце "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как?Чемппион по креативности и это не Месси?Ну,всёёёёёёёёё...БЧБшник тебя "уничтожит"!Хе-хе...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ

"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов