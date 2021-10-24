Маркиньос высказался о трио Месси-Неймар-Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос высказался о тройке форвард парижан Месси-Неймар-Мбаппе.

"Ней – волшебник, чемпион по импровизации и креативности. Месси – монстр, его эффективность зашкаливает, он словно из другого измерения.

А Килиан – метеор, парень, о котором мы с самого начала знали, что он отличается от остальных, и он продолжает это доказывать. Эти ребята великолепны!", – сказал Маркиньос для Le Parisien.

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