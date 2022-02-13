Маркиньос высказался об адаптации Месси в ПСЖ

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Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос рассказал об адаптации аргентинского форвард Лионеля Месси в стане парижан.

"Это великолепный футболист и прекрасный человек. Было очень приятно познакомиться с ним. Я много раз играл против него, и это было тяжело. Теперь мы извлекаем из этого пользу.

Месси набирает обороты, ему все комфортнее и комфортнее. Мы стараемся создать ему условия, чтобы он мог показывать максимум. В предстоящих важных матчах он может многое нам дать", – сказал Маркиньос.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Месси сыграл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

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