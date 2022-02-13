Маркиньос высказался об адаптации Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен
Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос рассказал об адаптации аргентинского форвард Лионеля Месси в стане парижан.
"Это великолепный футболист и прекрасный человек. Было очень приятно познакомиться с ним. Я много раз играл против него, и это было тяжело. Теперь мы извлекаем из этого пользу.
Месси набирает обороты, ему все комфортнее и комфортнее. Мы стараемся создать ему условия, чтобы он мог показывать максимум. В предстоящих важных матчах он может многое нам дать", – сказал Маркиньос.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Месси сыграл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.
Также не пропустите: "Ювентус" может расстаться с Сандро и Рабьо. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А
-
Маркиньос назвал Мбаппе одним из лучших игроков в истории ПСЖ
-
Бензема анонсировал свое возвращение после травмы (видео)
-
Фаната "Палмейраса" убили после поражения от "Челси" в финале КЧМ
-
Источник: "Реал" может назначить Почеттино
-
Маркиньос высказался об адаптации Месси в ПСЖ
-
Стал известен шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на усиление атаки
-
Лэмпард высказался об игре ван де Бека
-
Официально: "Севилья" продлила контракт с Акуньей
-
Стал известен диагноз Ловрена
-
"Барселона" заинтересована в защитнике "Интера"
-
"Ювентус" может расстаться с Сандро и Рабьо
-
Рауль Альбиоль прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче против "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" может продлить контракт с Де Хеа
-
Клопп рассказал о будущем Милнера в "Ливерпуле"
-
Киммих высказался после поражения от "Бохума"
-
"Лион" хочет вернуть Ляказетта
-
Почеттино поделился ожиданиями от "Реала" в очном матче
-
Два итальянских клуба заинтересованы в капитане "Милана"
-
Канселу высоко оценил своих партнеров по "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13