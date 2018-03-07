Маркиньос заинтересован в переходе в "Реал"

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Маркиньос заинтересован в переходе в "Реал"Защитник французского ПСЖ Маркиньос заинтересован в переходе в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний бек парижан входит в сферу интересов королевского клуба. При этом сам бразилец также желает попробовать свои силы, выступая на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Маркиньос забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" охладил свой интерес к Кейну. | soccernews.ru

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