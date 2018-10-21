Маркиньос: "Желаю "Реалу" и "Барселоне" удачи при попытках подписать Неймара, ведь все знают, кто такой Нассер"

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Маркиньос: "Желаю "Реалу" и "Барселоне" удачи при попытках подписать Неймара, ведь все знают, кто такой Нассер"Защитник ПСЖ Маркиньос предупредил мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону", что в случае попыток подписания его партнера по команде Неймара они столкнутся с президентом клуба Нассером Ганимом Аль-Хелаифи.

"Я желаю удачи "Реалу" и "Барселоне" в их попытках подписать Неймара. Я думаю , что они столкнутся с проблемами, потому что все знают, кто такой Нассер и как он относится к своим игрокам и людям, которыми он дорожит. Поэтому я не вижу причин, из-за которых он должен уйти. Он  чувствует себя здесь хорошо, он счастлив. Он уже сделал заявление в социальных сетях по этому поводу. Но я не могу говорить за него, спросите об этом его", - цитирует 24-летнего бека парижан sport.es.

Напомним, Неймар посетил Барселону. | soccernews.ru

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