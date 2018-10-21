Маркизио: "Чемпионат России - это физика, слабая тактика и отсутствие компактности"
Полузащитник питерского "Зенита" Клаудио Маркизио охарактеризовал российскую Премьер-Лигу.
"Три слова, которыми могу описать чемпионат России? Физика. Физическая подготовка. Это два слова, но слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточно внимание. Третье - дистанции. Имею ввиду, что все команды играют недостаточно компактно, много свободного места между футболистами. Обычно это проявляется в концовках, когда силы заканчиваются. Все бегают туда-сюда, много пространства. Но в России такое движение происходит на протяжении всех матчей", - цитирует 32-летнего хавбека "сине-бело-голубых" Чемпионат.
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|Команда
|М
|О
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|17
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|2
|Краснодар
|17
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|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10