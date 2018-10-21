Маркизио: "Чемпионат России - это физика, слабая тактика и отсутствие компактности"

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Маркизио: "Чемпионат России - это физика, слабая тактика и отсутствие компактности"Полузащитник питерского "Зенита" Клаудио Маркизио охарактеризовал российскую Премьер-Лигу.

"Три слова, которыми могу описать чемпионат России? Физика. Физическая подготовка. Это два слова, но слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточно внимание. Третье - дистанции. Имею ввиду, что все команды играют недостаточно компактно, много свободного места между футболистами. Обычно это проявляется в концовках, когда силы заканчиваются. Все бегают туда-сюда, много пространства. Но в России такое движение происходит на протяжении всех матчей", - цитирует 32-летнего хавбека "сине-бело-голубых" Чемпионат.

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