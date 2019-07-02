Маркизио: "Давай, "Зенит", вперед к победе, сегодня и всегда"

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Маркизио: "Давай, "Зенит", вперед к победе, сегодня и всегда"

Полузащитник Клаудио Маркизио в своем инстаграме написал прощальный пост, посвященный петербургскому "Зениту".

Вчера, 2 июля, 33-летний итальянец покинул клуб.

"Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели мое сердце. Давай, "Зенит", вперед к победе, сегодня и всегда", - написал Маркизио.

Напомним, Маркизио перешел в "Зенит" осенью 2018 года, после того, как покинул "Ювентус", в котором провел 12 лет.

За сине-бело-голубых хавбек провел 15 матчей, забил два гола и стал чемпионом России.

А еще: Официально: Маркизио покидает "Зенит"| http://soccernews.ru
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