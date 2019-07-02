Маркизио: "Давай, "Зенит", вперед к победе, сегодня и всегда"
Полузащитник Клаудио Маркизио в своем инстаграме написал прощальный пост, посвященный петербургскому "Зениту".
Вчера, 2 июля, 33-летний итальянец покинул клуб.
Mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita. Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto, mi avete scaldato il cuore. Grazie! Davai Zenit oggi e per sempre Claudio ❤ . Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели мое сердце. Давай, Зенит, вперёд к победе, сегодня и всегда Клаудио ❤ #MC10 #DavaiZenit
"Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели мое сердце. Давай, "Зенит", вперед к победе, сегодня и всегда", - написал Маркизио.
Напомним, Маркизио перешел в "Зенит" осенью 2018 года, после того, как покинул "Ювентус", в котором провел 12 лет.
За сине-бело-голубых хавбек провел 15 матчей, забил два гола и стал чемпионом России.
А еще: Официально: Маркизио покидает "Зенит"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20