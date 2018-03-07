Маркизио: "Думаю, что Буффон продолжит карьеру"
Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио считает, что его одноклубник голкипер Джанлуиджи Буффон не завершит карьеру летом.
"Я никогда не спрашивал Буффона о его будущем, но думаю, что он продолжит карьеру. Что касается меня, то я здесь уже 25 лет. Мой контракт действует еще два года и в Италии я буду играть только за "Юве". Не хочу никуда уходить", - приводит слова Маркизио Football Italia.
Ранее сообщалось, что 40-летний Буффон может завершить карьеру окончании сезона.
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|27
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|2
|Ювентус
|26
|68
|3
|Рома
|27
|53
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|Лацио
|27
|52
|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|27
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|25
|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|СПАЛ
|27
|23
|18
|Кротоне
|26
|21
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10