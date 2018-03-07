Маркизио: "Думаю, что Буффон продолжит карьеру"



Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио считает, что его одноклубник голкипер Джанлуиджи Буффон не завершит карьеру летом.

"Я никогда не спрашивал Буффона о его будущем, но думаю, что он продолжит карьеру. Что касается меня, то я здесь уже 25 лет. Мой контракт действует еще два года и в Италии я буду играть только за "Юве". Не хочу никуда уходить", - приводит слова Маркизио Football Italia.

Ранее сообщалось, что 40-летний Буффон может завершить карьеру окончании сезона.

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