Маркизио может покинуть "Зенит"

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Маркизио может покинуть "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не исключил вариант с расставанием с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, если его реабилитация после травмы затянется.

"Если восстановление Маркизио будет затягиваться, то будем обсуждать. Это спорт. Мое личное мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА, прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм", - приводят слова Семака российские СМИ.

33-летний Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года на правах свободного агента. В завершившемся сезоне он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. Зарплата хавбека в российском клубе составляет 3,5 миллиона евро в год.

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