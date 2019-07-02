Маркизио может вернуться в "Ювентус"

Полузащитник Клаудио Маркизио может снова стать игроком "Ювентуса", сообщает итальянская пресса.

Накануне "Зенит" объявил о расторжении контракта с 33-летним футболистом и теперь он является свободным агентом.

Возвращение в "Ювентус" является одним из вариантов продолжения карьеры для опытного хавбека.

Маркизио является воспитанником "старой синьоры", за основную команду выступал с 2006 по 2018 год.

Ранее стало известно, что вскоре в "Ювентус" вернётся другая клубная легенда Джанлуиджи Буффон.

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