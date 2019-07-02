Маркизио может вернуться в "Ювентус"
Полузащитник Клаудио Маркизио может снова стать игроком "Ювентуса", сообщает итальянская пресса.
Накануне "Зенит" объявил о расторжении контракта с 33-летним футболистом и теперь он является свободным агентом.
Возвращение в "Ювентус" является одним из вариантов продолжения карьеры для опытного хавбека.
Маркизио является воспитанником "старой синьоры", за основную команду выступал с 2006 по 2018 год.
Ранее стало известно, что вскоре в "Ювентус" вернётся другая клубная легенда Джанлуиджи Буффон.
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|Команда
|М
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|1
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|38
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|38
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|38
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|Интер Милан
|38
|69
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|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17