Маркизио может завершить карьеру из-за травмы
Хавбек питерского "Зенита" Клаудио Маркизио рискует больше не выйти на поле из-за проблем со здоровьем, об этом рассказал известный комментатор Геннадий Орлов.
"Это очень уникальная и удивительная история. Маркизио в последнее время приезжает на базу в 9:30 утра или в 10, делает физиотерапию и уезжает – и свободен. В один из перерывов он поехал в Италию, встретился со своими врачами, которые постоянно его наблюдали в "Ювентусе". Они сказали ему: "Клаудио, у тебя хрящ какой-то растёт не так, как надо, не в ту сторону. Тебе сейчас лучше активно не заниматься физической культурой, не тренироваться и посмотреть, что будет дальше".
Он с этими словами приехал из Италии. Сказал тренерам и врачам: что делать? Ему сказали выполнять волю врачей. Вот он сейчас и пребывает в таком состоянии. Но самое удивительное, я что узнал, если Маркизио будет делать операцию, то вообще играть больше не сможет. Операция сложная. Он подписан на два года. То есть он еще один сезон должен играть за "Зенит". Он болен, значит, надо его обязательно вылечить", - сказал Орлов в личном видеоблоге.
В последний раз 33-летний Маркизио играл за "Зенит" 12 февраля. Всего в активе итальянца в текущем сезоне 15 матчей и 2 гола.
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