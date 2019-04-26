Маркизио на восстановление потребуется от четырех до шести месяцев
На официальном сайте "Зенита" появилась информация о том, что полузащитник команды Клаудио Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев.
Напомним, 24 апреля итальянец перенес операцию на колене.
Стали известны приблизительные сроки восстановления Клаудио Маркизио, который перенес операцию на колене.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 26 апреля 2019 г.
Узнать: https://t.co/fZ7WuRbqTL pic.twitter.com/dr3Cjc6ECy
33-летний Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
А еще: Семак не знает, сколько пропустит Маркизио| http://soccernews.ru
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