Маркизио на восстановление потребуется от четырех до шести месяцев

Теги зенит санкт-петербургклаудио маркизиотравмы

Маркизио на восстановление потребуется от четырех до шести месяцев

На официальном сайте "Зенита" появилась информация о том, что полузащитник команды Клаудио Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев.

Напомним, 24 апреля итальянец перенес операцию на колене.

33-летний Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

А еще: Семак не знает, сколько пропустит Маркизио| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2011-2015)

Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2011-2015)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург Оренбург 25 35
8 Ростов Ростов 25 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов