Маркизио на восстановление потребуется от четырех до шести месяцев

На официальном сайте "Зенита" появилась информация о том, что полузащитник команды Клаудио Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев.

Напомним, 24 апреля итальянец перенес операцию на колене.

Стали известны приблизительные сроки восстановления Клаудио Маркизио, который перенес операцию на колене.



Узнать: https://t.co/fZ7WuRbqTL pic.twitter.com/dr3Cjc6ECy — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 26 апреля 2019 г.

33-летний Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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