Маркизио: "Надеюсь, Ибрагимович встряхнёт "Милан"

Экс-игрок "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио высказался о переходе нападающего Златана Ибрагимовича в "Милан". Об этом сообщает Tuttosport.



"Надеюсь, Ибрагимович встряхнёт "Милан". Они должны вернуться на уровень, который они заслуживают. На их месте я бы попытался подтянуть к основному составу молодых игроков из второй команды", - сказал Маркизио.

38-летний Ибрагимович перешел в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. Швед подписал с итальянским клубом контракт до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.

Напомним, что форвард ранее выступал за "Милан" с 2010 по 2012 годы, провел за клуб 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.

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