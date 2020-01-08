Маркизио: "Надеюсь, Ибрагимович встряхнёт "Милан"
Экс-игрок "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио высказался о переходе нападающего Златана Ибрагимовича в "Милан". Об этом сообщает Tuttosport.
"Надеюсь, Ибрагимович встряхнёт "Милан". Они должны вернуться на уровень, который они заслуживают. На их месте я бы попытался подтянуть к основному составу молодых игроков из второй команды", - сказал Маркизио.
38-летний Ибрагимович перешел в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. Швед подписал с итальянским клубом контракт до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.
Напомним, что форвард ранее выступал за "Милан" с 2010 по 2012 годы, провел за клуб 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.
Не пропустите: Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за "Милан". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|18
|45
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|18
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12