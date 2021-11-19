Маркизио назвал фаворита Серии А в этом сезоне

Фото инстаграм Клаудио Маркизио

Известный в прошлом итальянский футболист Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от чемпионской гонки в текущем розыгрыше Серии А.

"Думаю, фаворитами чемпионата являются "Милан", "Интер" и "Наполи". Другим командам будет тяжело бороться с ними, если, конечно, у них не произойдёт спад.

Я бы назвал "Милан" главным претендентом на титул, хотя самый сильный состав всё же у "Интера". "Наполи" пока идёт хорошо, но они сдают в решающие моменты", - приводит слова Маркизио Calciomercato.

В итальянском первенстве уже сыграли 12 из 38 туров. "Наполи" и "Милан" делят лидерство, набрав по 32 очка. "Интер" с 25 баллами идёт третьим.

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