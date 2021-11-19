Маркизио назвал фаворита Серии А в этом сезоне
Фото инстаграм Клаудио Маркизио
Известный в прошлом итальянский футболист Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от чемпионской гонки в текущем розыгрыше Серии А.
"Думаю, фаворитами чемпионата являются "Милан", "Интер" и "Наполи". Другим командам будет тяжело бороться с ними, если, конечно, у них не произойдёт спад.
Я бы назвал "Милан" главным претендентом на титул, хотя самый сильный состав всё же у "Интера". "Наполи" пока идёт хорошо, но они сдают в решающие моменты", - приводит слова Маркизио Calciomercato.
В итальянском первенстве уже сыграли 12 из 38 туров. "Наполи" и "Милан" делят лидерство, набрав по 32 очка. "Интер" с 25 баллами идёт третьим.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17