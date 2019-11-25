Маркизио оценил работу Конте на посту главного тренера "Интера"

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Маркизио оценил работу Конте на посту главного тренера "Интера"

Известный итальянский футболист Клаудио Маркизио поделился мнением об успехах Антонио Конте на тренерском мостике миланского "Интера".

"Конте передаёт свою энергию игрокам на поле. В этом сезоне может быть очень упорная борьба за чемпионство между "Интером" и "Ювентусом". Миланцы находят себя, у них отличный баланс", - сказал Маркизио.

Напомним, что "нерадзурри" набрали 34 очка в 13 стартовых турах Серии А.

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 1 балл.

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