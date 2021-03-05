Маркизио отреагировал на слухи о возможности стать мэром Турина

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Маркизио отреагировал на слухи о возможности стать мэром Турина

Известный в прошлом итальянский футболист Клаудио Маркизио не собирается баллотироваться на пост мэра Турина.

"То, что мне приходится реагировать на эту чушь, кажется мне невероятным. Политика - серьёзное дело. Так что, пожалуйста, будьте серьёзны", - написал Маркизио в твиттере.

В течение карьеры полузащитник выступал за "Ювентус" и "Зенит". Осенью 2019 года он повесил бутсы на гвоздь.

Ранее сообщалось, что Маркизио раздумывает над предложением Демократической партии поучаствовать в выборах мэра Турина, запланированных на октябрь.

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