Маркизио перенес операцию на колене

Итальянский полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио сообщил, что он перенес операцию на колене.

"Быть футболистом означает принимать во внимание травмы. Быть частью футбола означит вставать каждый раз и становиться сильнее. Также и на этот раз я снова поднимусь, потому что я все еще хочу быть частью игры. Потому что привязанность делает все проще и выше всего этого", - написал Маркизио в своем Instagram.

Сроки восстановления игрока не разглашаются.

33-летний Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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