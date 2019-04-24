Маркизио перенес операцию на колене
Итальянский полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио сообщил, что он перенес операцию на колене.
"Быть футболистом означает принимать во внимание травмы. Быть частью футбола означит вставать каждый раз и становиться сильнее. Также и на этот раз я снова поднимусь, потому что я все еще хочу быть частью игры. Потому что привязанность делает все проще и выше всего этого", - написал Маркизио в своем Instagram.
Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta e dimostrarti più forte degli incidenti di percorso Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco, perché il vostro affetto rende tutto più semplice e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite #MC #me
Сроки восстановления игрока не разглашаются.
33-летний Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
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|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Урал
|24
|30
|11
|Рубин
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13