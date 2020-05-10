Маркизио поделился мнением о возобновлении чемпионате Италии
Экс-игрок сборной Италии, "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио признался, что скучает по футболу и ждет его возобновления.
"На данный момент футбол находится в тисках ситуации, как и все профессии в мире. Мы не должны забывать, что футбол - одна из десяти ведущих отраслей в Италии, в которую вовлечены миллионы людей.
Надеюсь, скоро мы вернемся к игре, я оптимист и люблю футбол, искренне по нему скучаю.
Мы должны максимально снизить риски, но если будем жать, пока он станет нулевым, то больше никогда не будем играть", - цитирует Маркизио Tuttosport.
Напомним, розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса. Во всем мире Covid-19 заражены более 4 миллионов человек.
До приостановки турнира в Серии А провели 26 туров. Лидером является "Ювентус", опережающий "Лацио" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16