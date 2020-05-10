Маркизио поделился мнением о возобновлении чемпионате Италии

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Маркизио поделился мнением о возобновлении чемпионате Италии

Экс-игрок сборной Италии, "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио признался, что скучает по футболу и ждет его возобновления. 

"На данный момент футбол находится в тисках ситуации, как и все профессии в мире. Мы не должны забывать, что футбол - одна из десяти ведущих отраслей в Италии, в которую вовлечены миллионы людей.

Надеюсь, скоро мы вернемся к игре, я оптимист и люблю футбол, искренне по нему скучаю.

Мы должны максимально снизить риски, но если будем жать, пока он станет нулевым, то больше никогда не будем играть", - цитирует Маркизио Tuttosport.

Напомним, розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса. Во всем мире Covid-19 заражены более 4 миллионов человек.

До приостановки турнира в Серии А провели 26 туров. Лидером является "Ювентус", опережающий "Лацио" на одно очко.

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