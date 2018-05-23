Маркизио покидает "Ювентус"

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Маркизио покидает "Ювентус"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио покидает туринский клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, решение об уходе принял сам футболист, который недоволен количеством игровой практики в составе "бьянконери".

Ожидается, что 32-летний Маркизио летом окажется в одном из клубов МЛС.

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