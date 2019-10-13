Маркизио признался, что получал предложения от трех топ-клубов Англии
Бывший игрок "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал, что мог оказаться в английском клубе. Об этом сообщает Daily Mail.
Напомним, 3 октября 33-летний итальянец объявил о завершении карьеры.
"В детстве моими кумирами были Лэмпард и Джеррард, я часто смотрел матчи АПЛ. Ритм игры, физическая подготовка футболистов, атмосфера на каждой встрече меня поражала.
Я мог оказаться в АПЛ, но я мечтал всю карьеру провести в "Ювентусе". Мной интересовались "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", но до финальной стадии переговоры никогда не доходили", - сказал Маркизио.
Футболист выступал в "Ювентусе" с 2006 по 2018 год, после чего перешел в петербургский "Зенит", в котором провел один сезон.
А еще: "Зенит" интересуется хавбеком "Уфы"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3