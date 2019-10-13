Маркизио признался, что получал предложения от трех топ-клубов Англии

Теги клаудио маркизиоювентусзенит санкт-петербург

Маркизио признался, что получал предложения от трех топ-клубов Англии

Бывший игрок "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал, что мог оказаться в английском клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, 3 октября 33-летний итальянец объявил о завершении карьеры.

"В детстве моими кумирами были Лэмпард и Джеррард, я часто смотрел матчи АПЛ. Ритм игры, физическая подготовка футболистов, атмосфера на каждой встрече меня поражала. 

Я мог оказаться в АПЛ, но я мечтал всю карьеру провести в "Ювентусе". Мной интересовались "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", но до финальной стадии переговоры никогда не доходили", - сказал Маркизио.

Футболист выступал в "Ювентусе" с 2006 по 2018 год, после чего перешел в петербургский "Зенит", в котором провел один сезон. 

А еще: "Зенит" интересуется хавбеком "Уфы"| http://soccernews.ru
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