Маркизио пропустит остаток нынешнего сезона

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Маркизио пропустит остаток нынешнего сезона

Стали известны сроки восстановления итальянского полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио, который перенес операцию на колене, сообщает Sky Spot Italia.

По сведениям издания, Маркизио начнет тренироваться только в начале нового сезона. Таким образом, сроки его восстановления составят три месяца. 

33-летний Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Маркизио высказался о вылете "Ювентуса" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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