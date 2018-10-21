Маркизио: "Рад, что Каррера добился успеха в "Спартаке"

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Маркизио: "Рад, что Каррера добился успеха в "Спартаке"Полузащитник питерского "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о своем отношении к главному тренеру московского "Спартака" Массимо Каррере.

"Массимо - человек большого и сильного характера. Всегда было видно, что он может стать большим тренером. Когда он завершил блистательную карьеру игрока и стал частью тренерского штаба Антонио Конте, мы вместе пережили общие победы. Очень дорожу этими воспоминаниями.

В нем всегда виделся тренер, и были матчи, где из-за дисквалификации Конте со скамейки "Ювентусом" руководил Массимо. Уже тогда по его решениям и поведению, по его эмоциям и харизме было видно, что он способен добиться успехов.

Очень рад, что Каррера решился на такой шаг, как переезд в Россию. Принял вызов и добился успеха, приведя "Спартак" к долгожданной победе. Очень уважаю Массимо", - цитирует цитирует 32-летнего хавбека "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Маркизио охарактеризовал РФПЛ. | soccernews.ru

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