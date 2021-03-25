Маркизио рассказал о несостоявшемся переходе Бензема в "Ювентус"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио рассказал, что в 2010 году туринский клуб мог приобрести французского нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема.

"Бензема был близок к переходу в "Ювентус" в 2010 году. Тогда у него не шла игра в "Реале", поэтому клуб думал над продажей Карима или Игуаина. Но в итоге оба остались в команде. Впрочем, через несколько лет "Реал" продал Игуаина в "Наполи", - приводит слова Маркизио Cronache di Spogliatoio.

32-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. Всего он провел за королевский клуб 545 матчей и забил 272 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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