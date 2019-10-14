Маркизио рассказал, собирается ли становиться тренером

Известный итальянский полузащитник Клаудио Маркизио поделился планами на будущее.

"Тренерская карьера? Я ничего не исключаю, но на данный момент пока не решил, чем буду заниматься", - цитирует Маркизио Football Italia.

Напомним, что в начале октября футболист повесил бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет.

В течение карьеры Маркизио выступал за "Ювентус", "Эмполи" и "Зенит".

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