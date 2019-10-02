Маркизио решил завершить карьеру

Известный итальянский футболист Клаудио Маркизио принял решение повесить бутсы на гвоздь.

В четверг 33-летний полузащитник объявит о завершении карьеры на пресс-конференции на "Альянц Арене".

Хавбек решил завязать с футболом из-за проблем со здоровьем.

В течение карьеры Маркизио выступал за "Ювентус", "Эмполи" и "Зенит". За сборную Италии сыграл 55 матчей и забил 5 голов.

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