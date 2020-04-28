Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в "Ювентус"

Теги ювентусполь погбаклаудио маркизио

Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в "Ювентус"

Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио сказал, что хотел бы видеть в туринском клубе полузащитника "МЮ" Поля Погба.

Француз играл в "Юве" с 2012 по 2016 год.

"Когда я встретил Погба, я спросил у него" Что ты делаешь в "МЮ"?. Он должен играть в "Ювентусе". Надеюсь, что он вернется. Это будет хорошо и для него, и для туринского клуба", - приводит слова Маркизио Sport Mediaset.

Напомним, Маркизио большую часть карьеры провел в "Ювентусе".

Ранее сообщалось, что туринцы заинтересованы в возвращении Погба.

А еще: "Ювентус" готов использовать пять футболистов в трансфере Погба| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"

Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов