Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в "Ювентус"

Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио сказал, что хотел бы видеть в туринском клубе полузащитника "МЮ" Поля Погба.

Француз играл в "Юве" с 2012 по 2016 год.

"Когда я встретил Погба, я спросил у него" Что ты делаешь в "МЮ"?. Он должен играть в "Ювентусе". Надеюсь, что он вернется. Это будет хорошо и для него, и для туринского клуба", - приводит слова Маркизио Sport Mediaset.

Напомним, Маркизио большую часть карьеры провел в "Ювентусе".

Ранее сообщалось, что туринцы заинтересованы в возвращении Погба.

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